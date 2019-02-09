حقيقة فوز كوريا الجنوبية في استضافة كأس العالم للاندية 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم السبت، عن عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن فوز كوريا الجنوبية باستضافة نسختي كأس العالم للأندية القادمتين.

وأكد الاتحاد الدولي "فيفا" أنه لم يتم حسم مسألة منح حق تنظيم كأس العالم للأندية بنسختي 2019م و 2020م لأي من البلدان.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا انباء تفيد بان "الفيفا" منح كوريا الجنوبية استضافة مونديال الاندية بنسختيه المقبلتين.

كأس العالم للأندية لكرة القدم -وتسمى أيضًا كأس العالم للاندية، اقيمت الموسم الماضي في الامارات، وهي بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بين الأندية الأبطال من كل من الاتحادات القارية الستة، وكذلك بطل الدوري الوطني من البلد المستضيف للمسابقة.