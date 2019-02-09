الطيران المدني: «التذاكر السوداء» تدخل ضمن اختصاصات جهات أخرى.. وحملات لتوعية العملاء

قالت هيئة الطيران المدني إن السوق السوداء لانتشار التذاكر عبر مواقع التواصل، والتي يروج لها من قبل بعض الحسابات، تدخل ضمن اختصاصات جهات أخرى لها حق المتابعة والرصد والضبط.

وأكدت هيئة الطيران المدني، في تصريحات لـ«عاجل»، أن حجز الرحلات يقع ضمن مسؤولية المسافر الذي يقوم بعملية الحجز، مطالبة بأن يكون الحجز عن طريق الناقل الجوي مباشرة أو عن طريق الوكالات السياحية المعتمدة.

وأشارت هيئة الطيران، إلى أنها تقوم بعمل دراسات مستفيضة عن هذه الأسواق بهدف إصدار حملات توعوية للعملاء، مؤكدة أنها تعمل وبشكل متواصل إلى حماية العملاء المسافرين، وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء .

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قالت إنها رصدت تراخيَ بعض شركات الطيران المحلية، من قبل موظفيها، في تسجيل والتحقق من بيانات المسافرين على الرحلات المحلية بشكل صحيح.

وشددت الهيئة على أن عدم التقيد والالتزام بالتعليمات للجهات العليا في تسجيل بيانات المسافرين بكشوفات (المنانفست)، التي توجب على الشركات تأكيد معلومات المسافرين بالمعلومات التالية (الاسم - الجنسية - رقم الجواز - نوع التأشيرة)؛ يعرضها للعقوبات، مؤكدةً أنها لن تتأخر في مساءلة تلك الشركات المخالفة.

وأفادت الهيئة في وقت سابق، بأحقية المسافر الذي تُلغَى رحلته، في الحصول على تعويض بنسبة 50% عند قبوله درجة أدنى.

وأكدت أن حق المسافر محفوظ ومكفول عند إلغاء الناقل الجوي رحلته، تماشيًا مع لائحة حماية العملاء التي أطلقتها أخيرًا، مشيرةً إلى أنه يحق للملغاة رحلته اختيار السفر على رحلة أخرى، أو استعادة 100% من قيمة تذكرته، فيما يحق له الحصول على تعويض 50% إذا قَبِل درجة أدنى.

يأتِي هذا الإجراء ضمن توجُّه الهيئة نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء التي تهدف بشكل محدَّد إلى حفظ حقوق العملاء وحمايتهم تحت شعار «حقك محفوظ»، الذي ينعكس على جودة الخدمات وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجه المسافرين، فضلًا عن تعزيز مبدأ الشفافية، والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم.