محمد بن مسعود - الدمام - حقق لاعبو المنتخب السعودي للجودو للناشئين ثلاث ميداليات متنوعة في بطولة أستونيا الدولية للناشئين والتي تعد من أكبر المنافسات على مستوى الناشئين في العالم بمشاركة 726 لاعبًا.

وجاءت ميداليات الأخضر عبر إبراهيم عسيري الذي نال فضية وزن تحت 38 كجم، وزميله محمد المالكي الذي فاز ببرونزية وزن تحت ٧٠ كجم، وحسين الصغير الذي حقق برونزية وزن تحت ٣٠ كجم.

أخضر الجودو يحقق ثلاث ميداليات في بطولة أستونيا الدولية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09 حقق لاعبو المنتخب السعودي للجودو للناشئين ثلاث ميداليات متنوعة في بطولة أستونيا الدولية للناشئين والتي تعد من أكبر المنافسات على مستوى الناشئين في العالم بمشاركة 726 لاعبًا.

وجاءت ميداليات الأخضر عبر إبراهيم عسيري الذي نال فضية وزن تحت 38 كجم، وزميله محمد المالكي الذي فاز ببرونزية وزن تحت ٧٠ كجم، وحسين الصغير الذي حقق برونزية وزن تحت ٣٠ كجم.

09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440 09:25 PM حقق لاعبو المنتخب السعودي للجودو للناشئين ثلاث ميداليات متنوعة في بطولة أستونيا الدولية للناشئين والتي تعد من أكبر المنافسات على مستوى الناشئين في العالم بمشاركة 726 لاعبًا.

وجاءت ميداليات الأخضر عبر إبراهيم عسيري الذي نال فضية وزن تحت 38 كجم، وزميله محمد المالكي الذي فاز ببرونزية وزن تحت ٧٠ كجم، وحسين الصغير الذي حقق برونزية وزن تحت ٣٠ كجم.

، أخضر الجودو يحقق ثلاث ميداليات في بطولة أستونيا الدولية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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