، الدوري الإسباني: ريال مدريد يحسم الديربي بثلاثية في الأتلتيكو ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نجح ريال مدريد بتحقيق انتصار كبير في ديربي العاصمة الإسبانية على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب " ملعب واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتلتيكو ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تناوب على تسجيل أهداف ريال مدريد كاسيميرو في الدقيقة 16، وراموس في الدقيقة 43، وبيل في الدقيقة 74، بينما سجل الفرنسي أنطوان جريزمان هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 25 من زمن اللقاء.
وشهد اللقاء أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد ليطرد على إثره في الدقيقة 80.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 45 في المركز الثاني بينما يتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثالث.
الدوري الإسباني: ريال مدريد يحسم الديربي بثلاثية في الأتلتيكوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
نجح ريال مدريد بتحقيق انتصار كبير في ديربي العاصمة الإسبانية على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب " ملعب واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتلتيكو ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تناوب على تسجيل أهداف ريال مدريد كاسيميرو في الدقيقة 16، وراموس في الدقيقة 43، وبيل في الدقيقة 74، بينما سجل الفرنسي أنطوان جريزمان هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 25 من زمن اللقاء.
وشهد اللقاء أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد ليطرد على إثره في الدقيقة 80.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 45 في المركز الثاني بينما يتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثالث.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
09:10 PM
نجح ريال مدريد بتحقيق انتصار كبير في ديربي العاصمة الإسبانية على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب " ملعب واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتلتيكو ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تناوب على تسجيل أهداف ريال مدريد كاسيميرو في الدقيقة 16، وراموس في الدقيقة 43، وبيل في الدقيقة 74، بينما سجل الفرنسي أنطوان جريزمان هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 25 من زمن اللقاء.
وشهد اللقاء أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد ليطرد على إثره في الدقيقة 80.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 45 في المركز الثاني بينما يتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثالث.
، الدوري الإسباني: ريال مدريد يحسم الديربي بثلاثية في الأتلتيكو ،
المصدر : الخليج 365
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