، تنبيه متقدم.. استمرار أمطار رعدية على منطقة الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشمل الطريق الواصل من الدوادمي للرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، توقعت فيه استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

ويبدأ الإنذار من الساعة العاشرة مساء اليوم إلى العاشرة من صباح غد الأحد، ويشمل الدوادمي والرياض والخرج والغاط والمجمعة ورماح والطريق الواصل بين الدوادمي والرياض، والأجزاء المجاورة.