، "الصبيح" مديرًا للتواصل الداخلي بصحة الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور ناصر بن فالح الدواس، قرارًا إداريًا يقضي بتكليف، إبراهيم بن عبدالرحمن الصبيح ، مديرًا لإدارة التواصل الداخلي.

فيما عبّر "الصبيح" عن بالغ شكره وتقديرة لمدير عام صحة الرياض على ثقته الغالية التي ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، بهدف الرقي والتقدم في الخدمات الصحية المقدمة.