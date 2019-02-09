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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور ناصر بن فالح الدواس، قرارًا إداريًا يقضي بتكليف، إبراهيم بن عبدالرحمن الصبيح ، مديرًا لإدارة التواصل الداخلي.
فيما عبّر "الصبيح" عن بالغ شكره وتقديرة لمدير عام صحة الرياض على ثقته الغالية التي ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، بهدف الرقي والتقدم في الخدمات الصحية المقدمة.
"الصبيح" مديرًا للتواصل الداخلي بصحة الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور ناصر بن فالح الدواس، قرارًا إداريًا يقضي بتكليف، إبراهيم بن عبدالرحمن الصبيح ، مديرًا لإدارة التواصل الداخلي.
فيما عبّر "الصبيح" عن بالغ شكره وتقديرة لمدير عام صحة الرياض على ثقته الغالية التي ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، بهدف الرقي والتقدم في الخدمات الصحية المقدمة.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
08:30 PM
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور ناصر بن فالح الدواس، قرارًا إداريًا يقضي بتكليف، إبراهيم بن عبدالرحمن الصبيح ، مديرًا لإدارة التواصل الداخلي.
فيما عبّر "الصبيح" عن بالغ شكره وتقديرة لمدير عام صحة الرياض على ثقته الغالية التي ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، بهدف الرقي والتقدم في الخدمات الصحية المقدمة.
، "الصبيح" مديرًا للتواصل الداخلي بصحة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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