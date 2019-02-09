محمد بن مسعود - الدمام - "النيابة العامة" توضح: هذه السلوكيات "غش تجاري" وموجبة للمساءلة الجزائية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-09 نشرت النيابة العامة إنفوغرافيك توعويًّا عن السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بالغش التجاري، وعقوباتها، طبقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. 09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440 08:29 PM نشرت النيابة العامة إنفوغرافيك توعويًّا عن السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بالغش التجاري، وعقوباتها، طبقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. ، "النيابة العامة" توضح: هذه السلوكيات "غش تجاري" وموجبة للمساءلة الجزائية ،

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