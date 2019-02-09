، "نادي الفروسية" يقيم حفل سباقه السنوي على كأس "وزارة الحرس" الفئة "الثالثة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز حقق المركز الأول

نيابة عن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، رعى نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، مساء اليوم، حفل سباق نادي الفروسية السنوي على كأس وزارة الحرس الوطني الفئة "الثالثة" بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وانطلق الشوط الثامن على كأس وزارة الحرس الوطني على مسافة 1600 متر لإنتاج السعودية لجميع الدرجات الفئة الثالثة ، وجائزته 150 ألف ريال، وتمكن الجواد "متباين" لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز من تحقيق المركز الأول، وعقب نهاية الشوط سلّم نائب وزير الحرس الوطني الكأس للإسطبل الفائز .

حضر السباق رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، ووكيل الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، وعددٌ من كبار المسؤولين.