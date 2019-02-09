أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية غدًا الأحد، تسبقها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن مناطق الشرقية، والرياض ، والقصيم ومكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية منها ) وكذلك مناطق تبوك، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية، تتأثر بهطول أمطار رعدية غدًا الأحد، تسبقها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أن السماء تكون غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، فيما لم تستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، والجوف، وحائل والقصيم .

وحول حالة البحر الأحمر، قالت إن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

أما عن حالة الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وقال المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، إن الموجة الهوائية الباردة التي دخلت أجواء المملكة اليوم، تستمر حتى مساء الإثنين المقبل.

وأكد القحطاني خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية»، أن توقعات هيئة الأرصاد تشير إلى استمرار تأثر أجواء المملكة بتقلبات جوية تنتج عنها رياح نشطة مثيرة للأتربة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وغزيرة في بعض المناطق.

وتابع المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن اليوم السبت تدخل أجواء المملكة الكتلة الهوائية الباردة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وتمتد للمناطق الجنوبية الداخلية، وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار هذه الحالة الجوية حتى مساء يوم الإثنين المقبل.

وأضاف القحطاني، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار على المدينة المنورة وبعض المناطق الأخرى، خلال اليوم السبت وغد الأحد وبعد غد الإثنين.