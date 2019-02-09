المغرب: لم نسحب سفيرينا بالسعودية والإمارات.. وادعاءات «أسوشيتد برس» لا صحة لها

نفى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأنباء التي قالت إن بلاده سحبت سفيريها في كل من السعودية والإمارات.

وقال بوريطة، في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «المغرب لديه قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات»، مؤكدًا أن «الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن مسؤول».

وأوضح الوزير المغربي، أن «تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية».

وكانت وكالة «أسوشيتد برس»، زعمت أن المغرب انسحب من تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأنه استدعى سفيريه في المملكة العربية السعودية، والإمارات لإجراء مشاورات.