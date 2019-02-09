انت الان تتابع تفاصيل خبر سيناتور أمريكي يتهم السعودية بدعم "نظام مادورو الفاسد" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 08:25 مساءً - اتهم السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، السعودية بدعم نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتقويض الجهود الأمريكية لعزله.

جاء ذلك في تغريدة للجمهوري روبيو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت، وجهها للخارجية السعودية أوضح فيها أن "سفينة سعودية تحمل مواداً مخففة تستخدم في ضخ وبيع النفط، سوف تصل الاثنين المقبل، إلى فنزويلا ما يشكل دخلاً لنظامه الفاسد".

كما تساءل روبيو عن سر محاولة السعودية تقويض الجهود الأمريكية، لدعم الشعب الفنزويلي.

الاتهام الأمريكي الجديد للسعودية يأتي بعد نحو أسبوع من اتهام مماثل لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن كشف تقرير لـ "رويترز" الخميس الماضي، عن صفقة إماراتية مع سلطات مادورو لبيع 15 طناً من الذهب لأبوظبي.

وقال روبيو في تغريدة موجهة للسفارة الإماراتية في واشنطن حينها: "هناك تقارير تشير إلى قيام فرنسي الجنسية يعمل لدى شركة نور كابيتال الإماراتية، موجود في كاراكاس، اليوم، لسرقة المزيد من ذهب فنزويلا"، متوعداً بفرض عقوبات على "نور كابيتال" وشركة الطيران التي نقلت الذهب من فنزويلا إلى الإمارات.

وتشهد فنزويلا أزمة منذ 23 يناير الماضي، حيث أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، وحصل على دعم القوى الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة.

وتزايدت الضغوط على مادورو عندما أعلنت دول أوروبية عدة الاعتراف بغوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد، بعد انقضاء المهلة التي منحتها تلك الدول لمادورو لإجراء انتخابات جديدة.

وتعاني فنزويلا من نقص حادٍّ في السلع الأساسية مثل الدواء والغذاء، وارتفاع في معدلات التضخم، ما أدى إلى تضاعف الأسعار بمعدل كل 19 يوماً.