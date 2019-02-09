شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب مقابل الريال بأسواق المملكة اليوم السبت 9 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- استقرت أسعار الذهب بأسواق المملكة السعودية خلال تعاملات اليوم 9 فبراير 2019، بعد أن ارتفعت بنحو واحد ريال خلال التعاملات، ليسجل عيار 24 سعر 158.66 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.44 ريال. وسجلت أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.83 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 119 ريالًا، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.55 ريال. ووصلت أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 79.33 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,934 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,111 ريالًا.

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