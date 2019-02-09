شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم لهطول أمطار على الشرقية تستمر إلى غدٍ الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية وتشمل الدمام والخبر والظهران والجبيل والأحساء والخفجي والأجزاء المجاورة لها.

وتبدأ الحالة من الساعة 10 مساء السبت وتنتهي عند الساعة 10 من مساء الغد.