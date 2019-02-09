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شكرا لقرائتكم سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق خلال الساعات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المنطقة الشرقية والدوادمي، مع احتمالية تأثُّر أجزاء أخرى من منطقة الرياض، بما فيها العاصمة خلال الساعات القادمة.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قبل قليل: إن هناك فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، قد تؤثر عليها خلال الساعات المقبلة وتستمر حتى الثامنة مساءً.
ووجّه الإنذار المبكر التابع للأرصاد تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المدينة المنورة والحناكية واليتمة ومهد الذهب وعرجاء وبدر والأجزاء المجاورة لها بالمنطقة.
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