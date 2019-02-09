شكرا لقرائتكم الحقيل يتفقد مشاريع سكني في الشرقية: الأهم تسليمها في الجدول الزمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الشرقية

تفقد وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، عددًا من مشاريع برنامج سكني للوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين في المنطقة الشرقية، وقف خلالها على سير العمل واطلع على تفاصيل المشاريع ونسبة الإنجاز فيها.

والتقى الحقيل خلال جولته القائمين على هذه المشاريع من المطورين والمقاولين المنفذين لها، مشددًا على أهمية العمل على تسليم هذه المشاريع، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمواطنين المستفيدين خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار توفير السكن الملائم للمواطنين، ورفع نسبة تملكهم إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% بحلول عام 2030، ضمن أهداف برنامج الإسكان.

وأكد وزير الإسكان أن هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التي بدأ تنفيذها في مختلف مناطق المملكة تؤكد حرص الوزارة على توفير خيارات سكنية ذات جودة وسعر مناسب، تلبي احتياج المواطنين المسجلين في قوائمها؛ إذ تتراوح أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة للوحدات السكنية تحت الإنشاء من 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال.

من 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال.

ويبلغ إجمالي ما تم تخصيصه للمنطقة الشرقية منذ انطلاق برنامج سكني العام 2017 نحو 110,754 خيارًا سكنيًّا وتمويليًّا، يشمل 35,531 تمويلًا سكنيًّا مدعومًا، و26,445 أرضًا سكنية مجانية، و4297 وحدة سكنية جاهزة، و44,781 وحدة سكنية تحت الإنشاء تتكامل فيها البنية التحتية.

وبدأت جولة وزير الإسكان بزيارة مشروع الواجهة الذي تنفذه شركة الحاكمية للتطوير العقاري، على مساحة 190,981م2، تحوي 574 فيلا جاهزة مكونة من طابقين، بأسعار تبدأ من 530,618 ريالًا، وبقسط يبدأ من 1,984 ريالًا شهريًّا، ويوفر المشروع المدارس التعليمية، ومساجد وجامع كبير، بالإضافة إلى عدد من الحدائق وملاعب للأطفال، ومرافق تجارية، ومركز صحي ومكتب للبريد ومركز للدفاع المدني ومركز أمني، ليكون مشروعًا سكنيًّا متكاملًا يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويقع المشروع داخل المناطق العمرانية بجوار مجمع الملك فهد الطبي العسكري القريب من طريق الدمام الرياض، ويتميز بتكامل للبنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة التي يحتويها كالمسطحات الخضراء، إضافة إلى المواقع التي تم تخصيصها للجهات الحكومية.

وفي الدمام أيضًا تواصلت زيارة الحقيل لمشروع نساج تاون الذي تنفذه شركة رتال للتطوير العمراني، والواقع بحي الأمل بالقرب من كلية الأمير سلطان للعلوم العسكرية المحاذي لطريق الدمام الرياض، ويوفر 674 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، بأسعار تبدأ من 530 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 1,769 ريالًا شهريًّا، ويوفر المشروع 9 مدارس تعليمية، ومسجد و3 جوامع كبيرة، بالإضافة إلى عدد من الحدائق وملاعب للأطفال ومرافق تجارية، ومركز أمني وآخر للدفاع المدني، ليكون مشروعًا سكنيًّا متكاملًا يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويتميز بتكامل للبنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة .

يذكر أنَّ وزارة الإسكان أعلنت مطلع عام 2017 عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج “سكني”، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أعلنت خلال العام الماضي إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2018 والتي خصصت 300 خيار سكني وتمويلي بما يحقق 100% من مستهدف العام، وجاءت المرحلة الثالثة من البرنامج مع مطلع العام الحالي 2019 لتعلن عن تخصيص 200 ألف خيار شملت 100 ألف قرض عقاري و50 ألف أرض سكنية مجانية و50 ألف وحدة سكنية جاهزة من السوق وتحت الإنشاء.

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