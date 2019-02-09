شكرا لقرائتكم عملية قلب مفتوح عاجلة لشاب أصيب برصاصة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة

نجح- بفضل الله- طاقم طبي من جراحي القلب والصدر في مستشفى الملك فهد بجدة، اليوم السبت، في إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لشاب أصيب برصاصة استقرت في البطين الأيمن.

وأوضحت صحة جدة أن حالة الشاب الآن مستقرة، وهو خاضع للعناية والمتابعة الطبية اللازمة.

ولم توضح صحة جدة المزيد من التفاصيل بشأن الشاب أو كواليس الحادث.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.