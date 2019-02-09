“رابط” موقع نظام نور ولي الامر noor.moe.gov.sa لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

بدأت وزارة التعليم اليوم السبت تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين أو من هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين ممن أكملوا ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً عبر نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية هو النظام التي قامت به وزارة التعليم السعودية من أجل التسهيل على الطالب والمعلم وولي الأمر متابعة سير العملية التعليمية، وبينت وزارة التعليم أنه سيتم إقفال باب التسجيل في 21 سبتمبر 2019.

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد حددت بأن يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وابناء السعوديات في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، والتي يتم إجراء المفاضلة بين الطلاب خلالها بداية من يوم السبت الموافق التاسع من فبراير من العام 2019 الحالي.

موقع نظام نور التعليمي

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين سيبدأ في 10 مارس المقبل، أما تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل، الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي سيبدأ في 24 مارس.

يذكر أن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، وجه قبل أسابيع، باعتماد آلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم (1440/1441 هــ).

وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة أيمن الركبان، أن اعتماد الآلية يأتي من منطلق أهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين وتيسير قبولهم وانتظامهم في مدارسهم, مشدداً على جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن ومعاهد التربية الخاصة و الأجنبية المطبقة للبرامج الدولية، باعتماد التنظيم الخاص بضوابط وإجراءات تسجيل الطلاب الطالبات المستجدين والالتزام بما ورد في دليل القبول والتسجيل.

بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام “نور”

ومن أجل الاطلاع على خدمات نظام نور التعليمي كل ماعليكم هو التوجه إلى رابط موقع نظام نور التعليمي والتابع لوزارة التعليم السعودية على شبكة الانترنت من هنا سيقوم ولي أمر الطالب بتسجيل الدخول على نظام نور التعليمي ومن ثم البدء في إجراءات تسجيل طالب جديد خلال الفترة التي حددتها وزارة التربية السعودية، والسابق ذكرها بهذا المقال.

يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحالة الطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، والطلاب الخليجيين، وطلاب الرعاية الاجتماعية، والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم، والطلاب المتجاوزين لسن 11 عاماً، وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور ولي الامر