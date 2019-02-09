شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض جائزة جدة للتميز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

انطلق اليوم المعرض المصاحب لجائزة جدة للإبداع بنسختها الثانية ، بحضور أصحاب المعالي، وأعضاء اللجنة الإشرافية للجائزة ، وذلك بالردسي مول بجدة ، ويستمر حتى الخميس المقبل.

واطلعت اللجنة على المبادرات المعروضة والتي وصلت بعد ثلاث مراحل من التصفيات إلى (18) مبادرة من أصل (242).

وجسّدت تلك المبادرات الثروة الفكرية التي سوف تساهم بمشيئة الله في مسيرة التنمية التي تشهدها محافظة جدة في المجالات التعليمية والتقنية والثقافية والتجارية والإستثمارية والأمنية والسياحية والترفيهية والتنموية والخدمات، في حين تهدف الجائزة إلى تحفيز المبدعين ودعم المبادرات التي لها أثر صحي وعلمي واجتماعي وثقافي وترفيهي واقتصادي على المجتمع، ومواكبة التنمية التي تشهدها البلاد.

يذكر أن عدد زوار منصة الجائزة بلغ (46140) زائرا وزائرة، في حين سيقام الحفل الختامي وتتويج الفائزين الثلاثاء 14 / 06 / 1440هـ ، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.