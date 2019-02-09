شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار العلا: وفاة مفقود وإنقاذ 94 محتجزاً وتلفيات بالمركبات والطرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي (العلا)

أسفرت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس (الجمعة) على محافظة العلا والقرى التابعة لها، عن وفاة شخص وفقد آخر واحتجاز 94 شخصاً تم إنقاذهم بواسطة رجال وآليات الدفاع المدني، إضافة إلى تلفيات بعدد من المركبات التي جرفتها السيول.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنه تم انتشال جثة مواطن يبلغ من العمر 65 عاماً متوفى عن طريق فرق الدفاع المدني وبمشاركة طيران الأمن، ولا تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن مواطن مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا.

وذكر العقيد الجهني أن بلاغات الاحتجاز بالسيول جاءت على النحو التالي: احتجاز عائلة من 4 أشخاص في قرية الملسن، احتجاز عائلة من 3 أشخاص بقرية ثربة، احتجاز عائلة وأطفال بسيارة بوسط وحل طيني جنوب العلا، احتجاز عائلة بقاع رم جنوب العلا بوسط وحل طيني، احتجاز عائلة على طريق العلا - الوجه، احتجاز عائلة بالقرب من مطار العلا، احتجاز شخص بقرية الرفيعة، احتجاز عائلة بسيارتين في قرية الرفيعة، احتجاز عائلة بقرية الحجر، احتجاز عائلة بوادي الوزب، احتجاز شخص بقرية ثربة، احتجاز عائلة بوادي المنقا شمال العلا، احتجاز شخص بقرية ثرية، احتجاز عائلة بمركز العذيب، وقد تم إخراجهم جميعا بصحة جية.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أنه تم إغلاق 6 طرق احترازياً من قبل إدارة الطرق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، هي «طريق العلا - شجوى - المدينة، طريق العلا - الوجه، طريق ينبع - العيص، طريق ينبع - بدر - واسط، طريق ينبع - بدر - طاشا، طريق العلا - تبوك - البريكة».

كما أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة إلى جريان عدد من الأودية سال على أثرها وادي الوزب (28 كيلومتراً) على طريق العلا المدينة المنورة، وكذلك وادي فضلا (45 كيلومتراً) على طريق العلا - الوجه، ووادي نخلا وغيرها من الشعاب، كما تسببت بتلفيات وأضرار كبيرة لحقت بالطرق وتحديداً طريق العلا - المدينة المعروف بطريق شجوى، نتيجة خلو كثير من أجزائه من عبارات تصريف المياه.

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