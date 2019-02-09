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مرت أكثر من 6 ساعات على انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن مبنى العيادات الخارجية بمستشفى رنية، وسط حالة استنفار منذ الصباح وتحويل العديد من الحالات المرضية للمحافظات المجاورة.
وعلمت "الخليج 365" أن بعض المرضى غادروا المستشفى على مسؤوليتهم بعد تعذّر إعادة الخدمة في وقتٍ وجيز، فيما تم تحويل عدد من الحالات المرضية لمستشفيات أخرى تبعد عن المحافظة 300 كم ذهاباً وإياباً.
"الخليج 365" ستوافيكم بمزيد من التفاصيل حال توافرها.
مستشفى رنية بلا كهرباء ولا مياه منذ 6 ساعات.. ونقل مرضى مسافة 300 كمعمر السبيعي الخليج 365 2019-02-09
مرت أكثر من 6 ساعات على انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن مبنى العيادات الخارجية بمستشفى رنية، وسط حالة استنفار منذ الصباح وتحويل العديد من الحالات المرضية للمحافظات المجاورة.
وعلمت "الخليج 365" أن بعض المرضى غادروا المستشفى على مسؤوليتهم بعد تعذّر إعادة الخدمة في وقتٍ وجيز، فيما تم تحويل عدد من الحالات المرضية لمستشفيات أخرى تبعد عن المحافظة 300 كم ذهاباً وإياباً.
"الخليج 365" ستوافيكم بمزيد من التفاصيل حال توافرها.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
08:06 PM
بعض المرضى غادروا على مسؤوليتهم بعد تعذّر إعادة الخدمة
مرت أكثر من 6 ساعات على انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن مبنى العيادات الخارجية بمستشفى رنية، وسط حالة استنفار منذ الصباح وتحويل العديد من الحالات المرضية للمحافظات المجاورة.
وعلمت "الخليج 365" أن بعض المرضى غادروا المستشفى على مسؤوليتهم بعد تعذّر إعادة الخدمة في وقتٍ وجيز، فيما تم تحويل عدد من الحالات المرضية لمستشفيات أخرى تبعد عن المحافظة 300 كم ذهاباً وإياباً.
"الخليج 365" ستوافيكم بمزيد من التفاصيل حال توافرها.
، مستشفى رنية بلا كهرباء ولا مياه منذ 6 ساعات.. ونقل مرضى مسافة 300 كم ،
المصدر : الخليج 365
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