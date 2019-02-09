، بالفيديو.. مشهد رائع بعد جريان وادي العيينة بالمدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يبلغ طوله 20 كلم وتصب به 6 أودية

رصد أحد هواة التصوير وادي العيينة غرب محافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، لحظة جريانه عقب الأمطار التي هطلت على المنطقة مساء أمس، في مشهد جمالي خلاب عكس جمال الطبيعة.

ووثق المصور فيحان المشيطي من أعلى أحد الجبال المجاورة للوادي مجرى السيل في أول مراحل وصوله.

ويبلغ طول وادي العيينة ٢٠ كلم تقريباً وتصب به ستة أودية وجميعها تجتمع في وادي خيبر وتبعد قرية العيينة 215 كلم شمال غرب المدينة المنورة وسميت بهذا الاسم نسبة لوجود عدد من العيون التي كانت فيها.

يذكر أن منطقة المدينة المنورة، شهدت يومي الخميس والجمعة، أمطارًا متفرقة شملت المدينة وبعض المحافظات التابعة لها، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب وسط تواجد مكثف من قبل الجهات المعنية.