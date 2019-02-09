، "قسد" تحدد توقيت هجومها على آخر جيب لـ"داعش" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجلت أكثر من 20 ألف مدني

كشف قيادي بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن القوات ستبدأ هجومًا اليوم (السبت)، ضد آخر جيب يسيطر عليه تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وأوضح المسؤول الإعلامي لـ"قسد" مصطفى بالي أن المعركة ستنطلق هذه الليلة، وستكون مهمتها القضاء على آخر فلول التنظيم الإرهابي.

ووصف "بالي" هذه المعركة بأنها ستكون الأخيرة.

وأفاد المسؤول بأن "قسد" تعاملت خلال الأيام العشرة الأخيرة مع المعركة بصبر، حتى جرى إجلاء المدنيين من الجيب، الذي يضم قريتين قرب الحدود العراقية.

وأشار إلى أنه جرى إجلاء أكثر من 20 ألفًا من المدنيين.