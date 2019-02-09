وثيقة سرية للغاية: السعودية تحسم موضوع التطبيع مع إسرائيل وصفقة القرن

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة عن “وثيقة سرية مسربة” تؤكد أن السعودية حسمت موضوع العلاقات مع إسرائيل مؤكدا رفض المملكة التطبيع معها.

ونقلت القناة في تقرير نشرته أمس الجمعة عن دبلوماسي إسرائيلي رفيع أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعدت وثيقة قدمت فيها تقديراتها لموضوع العلاقات مع السعودية، موضحة أن الأخيرة ليس لديها استعداد للتطبيق أو الموافقة على “صفقة القرن” الخاصة بحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دون تقديم تنازلات سياسية ملموسة للطرف الفلسطيني.

وأوضح المسؤول الرفيع، الذي قرأ هذه الوثيقة، أنها معدة من قبل وزارة الخارجية أواسط ديسمبر الماضي وهي “سرية للغاية” .

وأشار إلى أن هذا التقرير قدمته الوزارة لعدد محدود من سفارات إسرائيل، وقد وصلت إلى بعض المسؤولين رفيعي المستوى في الخارجية الإسرائيلية.

ولفتت القناة إلى أن هذه “الوثيقة تعتبر استثنائية كذلك لأنها تتناقض مع سياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي صرح مرارا وبصورة علنية منذ أمد بعيد أن إسرائيل تتجه نحو التطبيع مع دول الخليج وتطوير العلاقات مع بلدان مثل السعودية والإمارات والبحرين”.