3 مناطق جديدة تدخل خريطة تنبيهات الإنذار المبكر

دخلت 3 مناطق جديدة دائرة تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حيث نبّه الإنذار المبكر مناطق: جازان وعسير والباحة، من حالة تنتهي في السابعة من مساء اليوم.

ونبّه نظام الإنذار المبكر منطقة جازان من حالة تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تشمل محافظات “فيفا، هروب، الريث، الخوبة والأجزاء المجاورة لها” حيث يبدأ الإنذار في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.

كما نبّهت “الأرصاد” من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على منطقة عسير.

وقالت: الإنذار يشمل محافظات “خميس مشيط، أبها، سراة عبيدة، الربوعة، تثليث، النماص، والأجزاء المجاورة لها، ويبدأ في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة السابعة مساءً أيضاً.

إلى ذلك، نبّهت “الأرصاد” من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على منطقة الباحة.

وقالت “الهيئة”: الإنذار يشمل محافظات “العقيق، الباحة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها”، ويبدأ في الساعة 12:00 اليوم السبت، ويستمر إلى الساعة 19:00 من اليوم نفسه.

وكانت “الأرصاد” قد أصدرت سلسلة من التنبيهات شملت معظم مناطق المملكة وتتواصل حتى مساء اليوم.