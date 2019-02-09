السعودية اليوم / تعاوني تبوك النسائي ينظم دورة تأسيسية لحديثة الإسلام



تبوك 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك فرع النساء غداً, "الدورة التأسيسية السادسة لحديثة الدخول في الإسلام", بمقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.

وأوضح مدير المكتب التعاوني بتبوك سعيد الغامدي، أن الدورة التي تستمر لمدة 6 أيام، تستهدف حديثات الإسلام، بهدف تعريفهن بأمور دينهن، وتعليمهن الأحكام الشرعية، وإجابتهن على أسئلتهن.

// انتهى //

19:49ت م

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تبوك 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك فرع النساء غداً, "الدورة التأسيسية السادسة لحديثة الدخول في الإسلام", بمقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.وأوضح مدير المكتب التعاوني بتبوك سعيد الغامدي، أن الدورة التي تستمر لمدة 6 أيام، تستهدف حديثات الإسلام، بهدف تعريفهن بأمور دينهن، وتعليمهن الأحكام الشرعية، وإجابتهن على أسئلتهن.// انتهى //19:49ت م0077

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