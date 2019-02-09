السعودية اليوم / تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع وإيقاف مهاجرين بالجزائر



الجزائر 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

دمر الجيش الجزائري قنبلتين تقليديتي الصنع تم كشفهما بمحافظتي بومرداس والمدية .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن حرس السواحل بمدن وهران والنعامة وتلمسان أوقف 44 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة معظمهم كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وسط البحر في طريقهم إلى شمال البحر البيض المتوسط .

// انتهى //

19:05ت م

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الجزائر 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسدمر الجيش الجزائري قنبلتين تقليديتي الصنع تم كشفهما بمحافظتي بومرداس والمدية .وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن حرس السواحل بمدن وهران والنعامة وتلمسان أوقف 44 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة معظمهم كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وسط البحر في طريقهم إلى شمال البحر البيض المتوسط .// انتهى //19:05ت م0066

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