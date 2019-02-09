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الخليج 365- قفزت أسعار الذهب بأسواق المملكة السعودية خلال تعاملات اليوم 9 فبراير 2019، لترتفع بنحو واحد ريال ليسجل عيار 24 سعر 158.66 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.44 ريال.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.83 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 119 ريالًا، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.55 ريال. وسجلت أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.83 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 119 ريالًا، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.55 ريال. ووصلت أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 79.33 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,934 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,111 ريالًا. قفزة في أسعار الذهب مقابل الريال بأسواق المملكة اليوم السبت 9 فبراير 2019



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