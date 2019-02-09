شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الترفيه السعودية تروج لعودة شريهان إلى المسرح والان مع التفاصيل

روجت هيئة الترفية السعودية، للعروض الفنية والمسرحية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع المستشار تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية، عددًا من مذكرات التفاهم مع عدد كبير من الفنانين وشركات الإنتاج المصرية، التى من شأنها تدعيم القطاع الترفيهى فى المملكة.

ونشرت هيئة الترفية، مقطع فيديو للترويج لعودة الفنانة شريهان للمسرح، بعد توقف دام لأكثر من 30 سنة، والذى يستعرض جانب من عرض مسرحى للفنانة المصرية، وعلقت الهيئة "بعد توقف دام لأكثر من 30 سنة، تعود الفنانة شريهان للمسرح، وستُقدم 6 عروض مسرحية مخصصة للعائلات".

كما نشرت هيئة الترفية السعودية، فيديوهات وصور، للترويج لعروض مسرحية أخرى، حيث قالت "لكل محبى الفنان محمد هنيدى.. أنتم على موعد مع مسرحية "3 أيام على الساحل"، مسرحية كوميدية ستُعرض فى مناطق مختلفة حول المملكة"، وأضافت "(مسرح مصر) بإشراف ومشاركة الفنان أشرف عبد الباقى ومجموعة من الشباب الصاعد، سيُقدم 4 عروض مسرحية كوميدية مميزة فى المملكة"، وتابعت "(الملك لير) مسرحية تراجيدية من بطولة الفنان يحيى الفخرانى، ستُقدم فى 6 عروض، وفى مناطق مختلفة حول المملكة، خلال هذا العام".

يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية، كان قد وقع عددًا من مذكرات التفاهم التى من شأنها تدعيم القطاع الترفيهى فى المملكة، والتى تشمل إقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة.