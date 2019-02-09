شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطمئن على صحة الشراري لتبرعه بكليته لطفله يتيمة والان نبدء بالتفاصيل
واطمأن سموه خلال الاتصال على صحة الشراري، منوهاً بموقفه الإنساني والنبيل الغير مستغرب من أبناء المملكة، داعياً سموه الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
من جانبه أعرب المواطن عبدالهادي الشراري عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اتصاله واطمئنانه على صحته، مؤكداً أن ما قام به من عمل مبتغياً بذلك وجه الله تعالى.
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