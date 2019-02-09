شكرا لقرائتكم خبر عن تخليص يد علقت في خزان الوقود والان نبدء بالتفاصيل

تمكن الدفاع المدني بمنطقة حائل من تحرير أحد أصابع اليد لقائد مركبة علقت في مدخل خزان الوقود، دون إصابته بأذى، وذلك وفقا لما ذكر الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وكان المواطن قد أدخل يده بطريقة خاطئة داخل خزان الوقود لمركبته لإصلاح خلل ما، إلا أنها علقت بالداخل؛ الأمر الذي دفعه للاتصال بالدفاع المدني الذين حضروا على الفور وتمكنوا من تخليص يده دون إصابات.