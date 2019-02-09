الان تتابع ثلاث مصابين إثر حادث انقلاب في بلجرشي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بلجرشي - الخليج 365 - عايض ال ركبان

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب في محافظة بلجرشي بالعسلة بوادي العرفج، وتمكن رجال الهلال الأحمر من إنقاذ اثنين، احتجزا داخل المركبة.

وصرح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغا عن حادث انقلاب في تمام الساعه 17:02 قبل مغرب اليوم الجمعة على الرقم الموحد 997 في بالجرشي بالعسله تحديدا وادي العرفج.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر بقيادة القائد الميداني صالح علي محفوظ للموقع وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 3 إصابات.

وبين الزهراني أنه تم التعامل مع السائق إسعافيا وكانت إصابته خطيرة وبعد ذلك تم نقل المصابين إلى مستشفى.