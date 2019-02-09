شكرا لقرائتكم خبر عن المحاكم العمالية تنهي 2700 قضية .. والشرقية تحل ثالثة والان نبدء بالتفاصيل
وتصدرت المحكمة العمالية في الرياض قائمة الخمس محاكم الأولى من حيث عدد الأحكام الصادرة بـ771 حكمًا، تليها المدينة المنورة بـ349 حكمًا، ثم الدمام بـ329 حكمًا، ثم مكة المكرمة بـ317 حكمًا، ثم بريدة بـ243 حكمًا.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الرسوم، وطلب شهادة الخدمة، وغيرها من القضايا.
ومن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العمالية في الرياض، حكمًا أنصفت به مواطناً تقدم بدعواه ضد شركة كان قد تعاقد معها للعمل لمدة 3 سنوات إلا أن الشركة وبعد 4 أشهر قامت بإنهاء عقده تعسفياً، إذ حكمت المحكمة بتعويض المواطن مليون ريال وإلزام الشركة بدفع مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة.
وأصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها في الجلسة الأولى للدعوى وتمت إحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، ويقضي الحكم بإلزام الشركة بتعويض المواطن الذي كان يعمل لديها بمبلغ مليون ريال لقاء الفصل التعسفي الذي تعرض له، وإلزامها بالحقوق المالية الأخرى.
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