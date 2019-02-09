شكرا لقرائتكم فيديو.. خريجو معهد المعلمين بأبها يلتقون بعد 45 عاماً من التخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

أظهر مقطع فيديو لمجموعة من خريجي مقاعد الدراسة في معهد إعداد المعلمين بأبها عام 1395 هجري وهم يجتمعون بمدير المعهد آنذاك الدكتور فهيد السبيعي بعد مضي ٤٥ عاماً، وذهب كل منهم حيث شاء الله له، فمنهم من استمر في سلك التعليم ومنهم من انخرط في السلك العسكري ومنهم من التحق بالعمل الحكومي.

وعمل كل منهم علي مواصلة التعليم وتطوير الذات والتدريب في مجال عمله، وقد جمعت البعض منهم الصدفة وتبنوا فكرة جمع هذه المجموعة حيث قام أحدهم، وهو الدكتور جبران بن محمد بن خرشان القحطاني، بإنشاء قروب في الواتساب ضمنه البعض وسعى إلى معرفة أرقام الزملاء بالتعاون بين الجميع.

وتم الترتيب لأول لقاء للمجموعة قبل ثلاث سنوات وكان لقاءً حافلاً استمر أكثر من ست ساعات استمع فيه الجميع إلى إيجاز سريع يوضح مسيرة كل زميل خلال الأربعين عاماً التي مضت وقد استمر الاجتماع بشكل دوري للمتواجدين بالمنطقة.

وكان آخر لقاء يوم الأربعاء الموافق 1440/6/1 في مزرعة الأستاذ أحمد سعيد أبو عصيدة محافظ سراة عبيدة سابقاً الكائنة بمركز الفطيحة بتهامة، وتم توثقيه بالفيديو وتوج، هذا اللقاء بحضور الدكتور فهيد السبيعي الذي كان مديراً للمعهد في ذلك الوقت والذي كان أباً وأخاً أكبر للجميع.



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