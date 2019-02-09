شكرا لقرائتكم إغاثي الملك سلمان يختتم الحملة الطبية لجراحة وقسطرة قلب الأطفال في المكلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الليلة الماضية حملته الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة قلب الأطفال في مدينة المكلا اليمنية بعد إجرائه 99 عملية جراحية.

وقد أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز في اليوم الأخير 3 عمليات قلب مفتوح و 10 عمليات قساطر علاجية، ليبلغ إجمالي العمليات التي أجريت منذ انطلاق الحملة في 2 فبراير الجاري، 26 عملية قلب مفتوح و 73 عملية قسطرة علاجية.

كما جرى توقيع محضر تسليم معدات وتجهيزات طبية بقيمة بلغت 169.385 ريال سعودي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية في المكلا.

وأوضح المشرف على إدارة البرامج التطوعية بمركز الملك سلمان للإغاثة نايف عسيري بأن هذه المنحة تأتي في إطار رغبة المركز في استدامة الخدمات الجراحية المقدمة لدى مؤسسة أمراض القلب الخيرية في المكلا بالإضافة إلى نقل المعرفة والخبرات من الفريق التطوعي إلى الكوادر اليمنية لديها.

وأكد رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد باشعيب بأن هذه الحملة تعد من أكبر وأنجح الحملات التي استضافتها المؤسسة، معبرا عن شكره وامتنانه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمون لليمن على كافة الأصعدة ومنها دعم القطاع الطبي في مختلف المحافظات اليمنية.

وفي نهاية اللقاء تفقد الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة الأطفال الذين تم اجراء عمليات قلبية لهم للاطمئنان على حالتهم الصحية وتم تقديم الهدايا لهم لرسم البسمة على وجوههم.

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