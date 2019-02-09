شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين «الجامعة الإسلامية» و«منشآت» لدعم ريادة الأعمال في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

وقع مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم المرزوقي بمقر ملتقى «بيبان المدينة» في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات مساء أمس الأول، اتفاقية مع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) المهندس صالح الرشيد لتفعيل مركز ريادة الأعمال الاجتماعية بالجامعة والتعاون المشترك لدعم أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مصادر ودراسات متعلقة بتعليم ريادة الأعمال.

وتضمنت الاتفاقية تشكيل أربع فرق عمل تضم ممثلين من الجهتين، بهدف إطلاق حملة تحدي الريادة الاجتماعية، وإطلاق وتشغيل المعسكر التدريبي للأفكار المبتكرة، وإطلاق وتشغيل مسرعة الابتكار الاجتماعي، وتفعيل المعالم والمراكز البحثية لخدمة رياديي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من قواعد المعلومات والأنشطة البحثية والدراسات العلمية المتاحة، وإعداد دراسة للبرامج التدريبية والمناهج التعليمية وورش العمل والتوجيه والإرشاد بين الطرفين، وتحديد المهمات والالتزامات لكل طرف بشأن الاستفادة من البرامج التمويلية المقدمة من «منشآت» لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبرامج والمشاريع المشتركة والمتعلقة بريادة الأعمال.