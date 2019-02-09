شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تستقبل 4277 بلاغاً واستفساراً بيطرياً خلال يناير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد البلاغات التي استقبلتها الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ خلال شهر يناير لعام 2019، إذ بلغت 4277 بلاغاً.

وأوضحت أن البلاغات والاستفسارات توزعت على النفوق والاشتباه بـ358 بلاغا، والرفق بالحيوان بـ79 بلاغا، والأمراض المشتركة ببلاغين، فيما بلغ عدد الاستفسارات الطبية البيطرية بـ3817 استفسارا، و21 بلاغات أخرى.

وبينت الوزارة أنها تعمل على توفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها، مشيرة إلى دورها في التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.

وأكدت أن كافة البلاغات ستحظى بكل اهتمام وعناية لتقديم الرأي والمشورة، كما تستقبل الوزارة جميع الاستفسارات عبر الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ (8002470000)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط: https://www.mewa.gov.sa.