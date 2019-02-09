شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جني محصول البطاطس في وادي الدواسر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وادي الدواسر)

بدأ مزارعو محافظة وادي الدواسر، جني محصول البطاطس، الذي شهد هذا العام فائضاً في معدلات الإنتاج، انعكس إيجاباً على أسعاره في مختلف أسواق المملكة، وبلغ سعر الكيس زنة 5 كيلوغرامات 8 ريالات.

وأوضح المستثمر في مجال زراعة البطاطس بوادي الدواسر مبارك بن عبدالرحمن الدوسري، أن ما زُرع هذا العام في المحافظة تجاوز 6000 هكتار، مبيناً أن الإنتاج هذا العام شهد نجاحاً كبيراً -بفضل الله تعالى- لأسباب عديدة، من أهمها: عدم تعرض محافظة وادي الدواسر لموجة برد شديدة، وللخبرة التي اكتسبها المزارعون في تجهيز الأرض، وكمية ومعدلات التقاوي، والتعقيم والتشغيل والري، وكيفية تصميم برامج التسميد والمكافحة.

وأفاد المستثمر فهاد بن محمد الدوسري بأن وجود ثلاجات التبريد أسهم بشكل كبير في عمليات التخزين ليفي الإنتاج بمتطلبات السوق طوال العام، حيث تستوعب الثلاجات لدى بعض الشركات بالمحافظة أكثر من 1000 طن، ويستخدم في التخزين إما صناديق خشبية سعة 1000 كيلوغرام، أو بالتات حديدية سعة 1200 كيلوغرام، إضافة إلى وجود ساحات ومناطق لدى تلك الشركات للفرز والتدريج والتعبئة.

وعن موسم حصاد البطاطس في وادي الدواسر، أبان الفني الزراعي عبدالرحمن السويس أن الموسم يبدأ من أواخر شهر يناير إلى نهاية فبراير، ويمتد أحياناً ليصل إلى منتصف شهر مارس في بعض المناطق، وفي بعضها يبدأ من منتصف شهر يناير إلى نهاية أبريل، ويمتد أحياناً ليصل إلى منتصف شهر مايو، مبيناً أن متوسط إنتاج الهكتار الواحد من البطاطس يبلغ 40 طناً.

وأشار المستثمر مبارك بن علي الدوسري إلى أن وادي الدواسر يشتهر بإنتاج عدد من أنواع البطاطس من أبرزها: «أسبونتا»، «منديال»، «ليدي أولمبيا»، و«بورن»، ذات قيمة غذائية عالية وتميل ثمرتها إلى اللون الأبيض، لافتاً إلى أن بعض صغار المزارعين يزرع نوع يسمى «ليدي روزتا» الذي يميل لونه إلى الاحمرار.

ومن جهة أخرى، أكد فني التغذية عبدالرحمن بن عبدالله آل حسينة أن البطاطس يحتوي على عناصر غذائية مهمة للإنسان مثل: الفيتامينات، والأملاح المعدنية، والمركبات التي تفيد الجسم كالفوسفور والماغنسيوم وحمض الفوليك، ومضادات الأكسدة الغذائية التي تسهم في الوقاية من أمراض الشيخوخة، إضافة إلى الألياف الطبيعية المفيدة لصحة الإنسان.

صور