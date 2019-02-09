، وثيقة سرية للغاية .. السعودية تجيب أمريكا برفض التطبيع الإسرائيلي وصفقة القرن ،

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كشفت وثيقة سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن السعودية ليس لديها استعداد للتطبيع مع إسرائيل، كما أنها غير موافقة على صفقة القرن التي تعدها الإدارة الأمريكية.
وأشارت الوثيقة، التي وُصفت بالسرية للغاية وتسرّبت إلى عدد قليل من السفارات الإسرائيلية حول العالم، ولعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في "الخارجية" الإسرائيلية، إلى أن السعودية لن تقدم الدعم للخطة الأمريكية ما لم تتضمن خطوات تجيب عن المطالب الفلسطينية وتحفظ حق الشعب الفلسطيني كاملاً، وخصوصاً كل ما يتعلق بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وتتناقض هذه الوثيقة مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ المستمرة في الآونة الأخيرة حول إمكانية تطوير العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والخليجية وتقوية العلاقات معها.
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ قد طلب من الرياض دعم خطة "ترامب" للسلام في الشرق الأوسط، لكن المسؤولين السعوديين أبلغوه بأنهم لن يدعموا أي خطة ما لم تتضمن خطوات إيجابية تجيب عن المطالب الفلسطينية، وتحفظ حقوقهم بشكل كامل، وتعترف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.
وثيقة سرية للغاية .. السعودية تجيب أمريكا برفض التطبيع الإسرائيلي وصفقة القرنخالد علي الخليج 365 2019-02-09
كشفت وثيقة سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن السعودية ليس لديها استعداد للتطبيع مع إسرائيل، كما أنها غير موافقة على صفقة القرن التي تعدها الإدارة الأمريكية.
وأشارت الوثيقة، التي وُصفت بالسرية للغاية وتسرّبت إلى عدد قليل من السفارات الإسرائيلية حول العالم، ولعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في "الخارجية" الإسرائيلية، إلى أن السعودية لن تقدم الدعم للخطة الأمريكية ما لم تتضمن خطوات تجيب عن المطالب الفلسطينية وتحفظ حق الشعب الفلسطيني كاملاً، وخصوصاً كل ما يتعلق بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وتتناقض هذه الوثيقة مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ المستمرة في الآونة الأخيرة حول إمكانية تطوير العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والخليجية وتقوية العلاقات معها.
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ قد طلب من الرياض دعم خطة "ترامب" للسلام في الشرق الأوسط، لكن المسؤولين السعوديين أبلغوه بأنهم لن يدعموا أي خطة ما لم تتضمن خطوات إيجابية تجيب عن المطالب الفلسطينية، وتحفظ حقوقهم بشكل كامل، وتعترف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
01:55 PM
أكدت أن المملكة لن تدعم خطة واشنطن ما لم تضم مطالب فلسطين و"القدس" عاصمة
كشفت وثيقة سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن السعودية ليس لديها استعداد للتطبيع مع إسرائيل، كما أنها غير موافقة على صفقة القرن التي تعدها الإدارة الأمريكية.
وأشارت الوثيقة، التي وُصفت بالسرية للغاية وتسرّبت إلى عدد قليل من السفارات الإسرائيلية حول العالم، ولعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في "الخارجية" الإسرائيلية، إلى أن السعودية لن تقدم الدعم للخطة الأمريكية ما لم تتضمن خطوات تجيب عن المطالب الفلسطينية وتحفظ حق الشعب الفلسطيني كاملاً، وخصوصاً كل ما يتعلق بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وتتناقض هذه الوثيقة مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ المستمرة في الآونة الأخيرة حول إمكانية تطوير العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والخليجية وتقوية العلاقات معها.
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ قد طلب من الرياض دعم خطة "ترامب" للسلام في الشرق الأوسط، لكن المسؤولين السعوديين أبلغوه بأنهم لن يدعموا أي خطة ما لم تتضمن خطوات إيجابية تجيب عن المطالب الفلسطينية، وتحفظ حقوقهم بشكل كامل، وتعترف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.
، وثيقة سرية للغاية .. السعودية تجيب أمريكا برفض التطبيع الإسرائيلي وصفقة القرن ،
المصدر : الخليج 365
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