، الجيش اليمني يرصد 1062 خرقًا حوثيًّا للهدنة في "الحديدة" ،

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أعلن الجيش اليمني عن رصد 1062خرقًا للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بالحديدة، أغسطس الماضي.
وأسفرت تلك الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتم رصدها حتى السادس من فبراير الجاري، عن مقتل 72 مدنيًّا وإصابة نحو 469 آخرين، وجراحات بعضهم خطرة.
وأكد مصدر عسكري في الحكومة أن الخروق الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل السكان والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني.
وقال المصدر: الميليشيا الإرهابية مستمرة في تصعيدها؛ حيث استهدفت في وقت سابق البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمسؤولة عن إعادة الانتشار، إضافة إلى قصفها مخازنَ الغذاء في المدينة.
ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية من أجل الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلى التوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروق، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بشأن الحديدة.
الجيش اليمني يرصد 1062 خرقًا حوثيًّا للهدنة في "الحديدة"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-09
أعلن الجيش اليمني عن رصد 1062خرقًا للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بالحديدة، أغسطس الماضي.
وأسفرت تلك الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتم رصدها حتى السادس من فبراير الجاري، عن مقتل 72 مدنيًّا وإصابة نحو 469 آخرين، وجراحات بعضهم خطرة.
وأكد مصدر عسكري في الحكومة أن الخروق الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل السكان والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني.
وقال المصدر: الميليشيا الإرهابية مستمرة في تصعيدها؛ حيث استهدفت في وقت سابق البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمسؤولة عن إعادة الانتشار، إضافة إلى قصفها مخازنَ الغذاء في المدينة.
ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية من أجل الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلى التوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروق، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بشأن الحديدة.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
01:46 PM
بمختلف الأسلحة ضد المنازل والأماكن العامة ومواقع الجيش
أعلن الجيش اليمني عن رصد 1062خرقًا للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بالحديدة، أغسطس الماضي.
وأسفرت تلك الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتم رصدها حتى السادس من فبراير الجاري، عن مقتل 72 مدنيًّا وإصابة نحو 469 آخرين، وجراحات بعضهم خطرة.
وأكد مصدر عسكري في الحكومة أن الخروق الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل السكان والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني.
وقال المصدر: الميليشيا الإرهابية مستمرة في تصعيدها؛ حيث استهدفت في وقت سابق البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمسؤولة عن إعادة الانتشار، إضافة إلى قصفها مخازنَ الغذاء في المدينة.
ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية من أجل الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلى التوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروق، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بشأن الحديدة.
، الجيش اليمني يرصد 1062 خرقًا حوثيًّا للهدنة في "الحديدة" ،
المصدر : الخليج 365
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