، تجربة مذهلة تثبت خطورة الألوان الصحية على الأطفال .. ها هي النتيجة! ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّمها "الأحمدي" .. وأستاذ سرطانات: حساسية وعسر هضم وتحولات خلوية

أبدى أستاذ الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ استغرابه الشديد من تناول المعجنات الملونة، وتساءل: "‏معقولة فيه أحد يأكل هذه المعجنات المصبوغة بما يشبه الدهانات؟".

وأضاف في تغريدة: "بعض الأصباغ والألوان الصناعية التي تدخل في تصنيع الأغذية والمعجنات لها أضرار صحية كثيرة تراوح بين حساسية وعسر ومشكلات هضم، إلى بعض التحولات الخلوية الخطيرة صحياً، فهل ندرك خطورة ذلك على أطفالنا؟ وأنفسنا؟".

وفِي مقطع فيديو، عرض أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك الدكتور محمد الأحمدي؛ تجربة عملية لخطورة الألوان الصناعية على الأطفال؛ إذ قام بغمر تلك المنتجات السكرية والحلوى في كوب من الماء وبعد لحظات اختفت تلك الألوان واجتمعت في لون آخر مختلف تماماً".

وحذّر "الأحمدي"؛ في هذا الصدد، الآباء والأسر من شدة خطورة الألوان الصناعية على صحة الإنسان والأطفال بشكل خاص التي تُوجد بكثرة وسهولة في المحال والبقالات، مشيراً إلى أننا في الحقيقة نقدم لأبنائنا الخطر والمرض، ونحن نعتقد في الوقت ذاته أننا نسعدهم وندخل السرور في قلوبهم بتلبية رغباتهم بشراء تلك الحلويات والألوان الصناعية.