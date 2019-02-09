، "سلطان بن سعد": استضافة الكويت معرض "الفهد روح القيادة" تجسّد عُمق العلاقات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: جناح خاص يعرض لأول مرة صوراً عن ملوك السعودية وأمراء الكويت

أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود، أن استضافة دولة الكويت المحطة الخارجية الأولى لمعرض "الفهد روح القيادة"، برعاية من أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تجسّد عُمق العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين المملكة العربية السعودية والكويت، وتدلل على متانة روابط الأخوة بين الشعبين تحت ظل قيادتين حكيمتين للمملكة ودولة الكويت.

ورفع الأمير سلطان بن سعد؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على حرصهما على تعزيز روح التعاون بشكل مستمر مع الأشقاء بالكويت في جميع المجالات، إضافة إلى دعم أعمال مؤسسة الملك فهد الخيرية، من بينها معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز.

وقدّم الشكر والتقدير للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز؛ نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك فهد الخيرية ورئيس اللجنة العليا لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز؛ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنفيذية لمعرض "الفهد روح القيادة"، على تنظيم معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز في دولة الكويت، الذي من شأنه أن يكون تظاهرة سعودية كويتية تاريخية وثقافية ومعرفية تؤصل وتوثق عُمق العلاقات بين قيادتَي البلدين وشعبيهما وتستذكرها الأجيال الحالية وفي الحاضر والمستقبل.

وأوضح الأمير سلطان بن سعد؛ أن تخصيص جناح خاص للعلاقات السعودية الكويتية، سيتيح المجال أمام الزوار للاطلاع على صور تعرض لأول مرة عن ملوك السعودية وأمراء دولة الكويت، خصوصاً أن المعرض موجّه للجيل الحالي من الشباب الخليجي والعربي للتعرف على سيرة الملوك والقادة والظروف التي عاشوها والإنجازات التي قدموها لشعوبهم، وموجّه أيضاً للأطفال من خلال تخصيص جناح بعنوان "الطفل والتنشئة القيادية" تشرف عليه اختصاصيات في رياض الأطفال.