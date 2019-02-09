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ثار جدلٌ في تركيا بعد مجاهرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ علناً بتلقي الهدايا الفاخرة من السلطات القطرية، في دليلٍ على استمرار "العطاءات المشبوهة" لكسب التعاطف السياسي بين أنقرة والدوحة.
إذ أفاد تقرير لصحيفة "زمان" التركية، أمس الجمعة، بأن شركة "بي إم سي" للصناعات العسكرية التي يقودها شركاء قطريون، أهدوا "أردوغان" حافلة فاخرة، لتنضم إلى قائمة الهدايا الفاخرة التي يحصل عليها الرئيس التركي من قطر، إلى جانب الطائرة التي أهداها له أمير قطر خلال الأشهر الأخيرة.
وتناقلت وسائل إعلام تركية صوراً لتلقي "أردوغان" الحافلة؛ حيث حضر لتسلُّمها، وحصل على معلومات عنها من كل من عضوَي مجلس إدارة الشركة.
وكان أمير قطر تميم بن حمد؛ قد أهدى "أردوغان"؛ خلال شهر سبتمبر الماضي، طائرة من طراز "Boeing 747-8" أرسلت إلى مطار صبيحة في إسطنبول، ثم انضمت إلى أسطول الطائرات التي يستخدمها "أردوغان".
بعد "طائرة تميم" .. حافلة فاخرة تدخل حقل مجاهرة "أردوغان" بعطايا قطر!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-09
ثار جدلٌ في تركيا بعد مجاهرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ علناً بتلقي الهدايا الفاخرة من السلطات القطرية، في دليلٍ على استمرار "العطاءات المشبوهة" لكسب التعاطف السياسي بين أنقرة والدوحة.
إذ أفاد تقرير لصحيفة "زمان" التركية، أمس الجمعة، بأن شركة "بي إم سي" للصناعات العسكرية التي يقودها شركاء قطريون، أهدوا "أردوغان" حافلة فاخرة، لتنضم إلى قائمة الهدايا الفاخرة التي يحصل عليها الرئيس التركي من قطر، إلى جانب الطائرة التي أهداها له أمير قطر خلال الأشهر الأخيرة.
وتناقلت وسائل إعلام تركية صوراً لتلقي "أردوغان" الحافلة؛ حيث حضر لتسلُّمها، وحصل على معلومات عنها من كل من عضوَي مجلس إدارة الشركة.
وكان أمير قطر تميم بن حمد؛ قد أهدى "أردوغان"؛ خلال شهر سبتمبر الماضي، طائرة من طراز "Boeing 747-8" أرسلت إلى مطار صبيحة في إسطنبول، ثم انضمت إلى أسطول الطائرات التي يستخدمها "أردوغان".
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
01:22 PM
حضر لتسـلُّمها وحصل على معلومـات عنها من عضـوَي مجـلس "بي إم سي"
ثار جدلٌ في تركيا بعد مجاهرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ علناً بتلقي الهدايا الفاخرة من السلطات القطرية، في دليلٍ على استمرار "العطاءات المشبوهة" لكسب التعاطف السياسي بين أنقرة والدوحة.
إذ أفاد تقرير لصحيفة "زمان" التركية، أمس الجمعة، بأن شركة "بي إم سي" للصناعات العسكرية التي يقودها شركاء قطريون، أهدوا "أردوغان" حافلة فاخرة، لتنضم إلى قائمة الهدايا الفاخرة التي يحصل عليها الرئيس التركي من قطر، إلى جانب الطائرة التي أهداها له أمير قطر خلال الأشهر الأخيرة.
وتناقلت وسائل إعلام تركية صوراً لتلقي "أردوغان" الحافلة؛ حيث حضر لتسلُّمها، وحصل على معلومات عنها من كل من عضوَي مجلس إدارة الشركة.
وكان أمير قطر تميم بن حمد؛ قد أهدى "أردوغان"؛ خلال شهر سبتمبر الماضي، طائرة من طراز "Boeing 747-8" أرسلت إلى مطار صبيحة في إسطنبول، ثم انضمت إلى أسطول الطائرات التي يستخدمها "أردوغان".
، بعد "طائرة تميم" .. حافلة فاخرة تدخل حقل مجاهرة "أردوغان" بعطايا قطر! ،
المصدر : الخليج 365
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