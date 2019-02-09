تلقى منزل أسرة سعودية في محافظة صامطة بمنطقة جازان، طلقة نارية طائشة اخترقت سقف المنزل، دون تعرّض الأسرة لأي إصابات. وأوضح المواطن أحمد مدبش، وفقاً لـ “سبق”، أنه أبلغ الجهات المعنية بالحـادث، لتقوم بمباشرة البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مصدر الطلقة، متوقعاً أن يكون مصدرها حفل زفاف في قرية مجاورة لمنزله.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: طلقة طائشة تخترق منزل أسرة سعودية بجازان.. والجهات الأمنية تبحث عن المصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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