بعد موافقة الملك.. تعرف على الفاتورة المجمعة.. وماهي أهدافها؟

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على مبادرة الفاتورة المجمعة.

ما هي الفاتورة المجمعة ؟

ووضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الفاتورة المجمعة ضمن حلولها لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين، وتشمل تمديد مهلة سداد الفاتورة إلى 6 أشهر، مع إمكان التقسيط على ثلاث دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.

والفاتورة المجمعة عبارة عن فروق المقابل للرخص المصدرة قبل الأول من يناير الماضي، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل الأول من يناير الماضي.

وبدأ احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليًّا في المنشأة، من مطلع العام الحالي 2018، فيما لا تمثل الفروق أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

هدف الفاتورة المجمعة

وتأتي الفاتورة المجمعة دعمًا للمنشآت وتذليلًا لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.