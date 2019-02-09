بالفيديو: مخترع في مجال الطاقة يكشف عن فكرة غير تقليدية لتوظيف السعوديين

كشف مستشار ومخترع في مجال الطاقة بجامعة الملك سعود محمد الخميس عن فكرة غير تقليدية لتوظيف السعوديين. تتمثل في إصدار مؤسسة النقد سندات لتوظيف السعوديين .

وقال ” الخميس ” خلال لقاء له في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية : منذ نحو 35 أو 40 عاما ونحن نحاول حل مشكلة توظيف السعوديين فالشباب والشبات السعوديات من أكفأ الموظفين وحتى إذا ذهبوا إلى أوروبا يبدو عليهم النبوغ أفضل من غيرهم.

وتابع: لكن عندما يقول رجل أعمال أن السعودي متخاذل ولا يعمل فهذا يعني أن لدينا مشكلة في بيئة العمل.

وأردف: لدينا موظفي الدولة ورواتبهم جيدة, وفئة غير السعوديين الذين تكون العملة في بلدهم منخفضة مقارنة بالعملة في المملكة .

وأضاف: الموظفين السعوديين يأخذون أموالهم مباشرة من مؤسسة النقد التي عملت احتياطي للأموال لديها وأعطتها للموظفين ولكن التاجر يأخذ من أمواله مباشرة ويصرفها على الموظف السعودي وغير السعودي . مشيرا إلى أن غير السعوديين ينافسون بقوة حيث يمكن أن يعمل الموظف لمدة 14 ساعة أما السعودي يعمل 8 ساعات أو أقل.

وقال: لدينا شركات نريد أن نشجعها على توظيف غير السعوديين .. وعلى سبيل المثال يمكن أن توظف الشركة سعودي لمدة عام وتعطي مؤسسة النقد ما قيمته 1000 ريال نضعها احتياطي للمؤسسة ويتم إعطاء الموظف السعودي 10 آلاف ريال شهريا ويؤدي ذلك لزيادة دخل الفرد.

وأوضح أنه يطالب القطاع الخاص بشراء سندات من مؤسسة النقد بعشر قيمتها كاحتياطي وترسل مؤسسة النقد عملة جديدة احتياطية وهذا نظام النقد العالمي .

وقال : مؤسسة النقد ترسل مليون لشركة ما لتصرفها على الموظفين وفي المقابل تعطي الشركة المؤسسة 100 ألف بالعملة الصعبة.

وأشار إلى أنه وجه رسالة إلى وزير العمل باقتراحه عبر ” تويتر” ولكن لم يتلقى أي رد لافتا إلى الوزير ربما لم يقرأ الرسالة.