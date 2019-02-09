المالكي: التحالف دمر موقعًا حوثيًا لطائرات بدون طيار وعربات إطلاقها بصنعاء

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي أنَّ قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح الجمعة عند الساعة (0200) عملية عسكرية، لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن موقع تستخدمه الميليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء .

وأوضح العقيد المالكي أنَّ عملية الاستهداف، تأتي امتدادًا للعمليتين العسكريتين بتاريخ (19 يناير 2019م) وتاريخ (31 يناير 2019م)، والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكّد العقيد المالكي أنَّ عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنَّ قيادة القوات المشتركة للتحالف اتّخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية .

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أمس الجمعة، تدمير قافلة ذخائر وأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق العبيسة بمحافظة حجة.

وأوضح التحالف أنَّه استهدف بغارات جوية مواقع ميليشيا الحوثي في مديرية كشر بمحافظة حجّة، كما استهدف نقطة عسكرية للميليشيات الحوثية شرق العبيسة.

وكان التحالف العربي شنَّ، يوم الخميس، غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظتي صعدة والجوف شمال اليمن.

وأوضحت مصادر عسكرية أنَّ مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات الانقلابية في جبال الشعير بمديرية كتاف والبقع شمال صعدة، وتم تدمير عددٍ من العربات العسكرية وقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات.

كما شنَّ التحالف غارات استهدفت تحركات للميليشيات الانقلابية في مديرية المتون بمحافظة الجوف، ما أدَّى إلى مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا.

وأعلن الجيش الوطني اليمني أن قواته في مديرية نهم قرب صنعاء، قصفت بسلاح المدفعية مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقتي نبقان وقرن الذياب في حريب نهم شرق المديرية.