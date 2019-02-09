مصادر «عاجل» تكشف تفاصيل الفاتورة المجمعة والنطاقات المستهدفة

علمت «عاجل» من مصادرها أنَّ مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي أعلن عنها وزير العمل بهدف تحفيز القطاع الخاص، سوف تُعلن وبشكل مفصَّل من قِبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ حيث يتم الكشف عن تفاصيل المبادرات والفئات المستهدفة، التي سوف يتم إعادة الرسوم إليها.

وذكرت المصادر أنَّ المنشآت التي تقع ضمن النطاق الأخضر أو البلاتيني في عام 2018 سيتم إعادة مبلغ الفاتورة المجمعة لها بحدٍّ أقصى ثلث نقدي وثلثا الفاتورة سوف تخصم من الفاتورة المجمعة القادمة .

وأشارت المصادر إلى أنَّ المنشآت التي تقع ضمن النطاق الأصفر أو الأحمر بالعام الماضي 2018 سوف يعطي فرصة لتحسين وضعه، لرفع نطاق المنشأة إلى الأخضر أو البلاتيني وإعادة المبالغ له في وقت لاحق .

واستنادًا إلى معلومات أولية حصلت عليها «عاجل»، فإنَّه تم الموافقة على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص التي تهدف إلى تقديم الدعم إلى بعض منشآت القطاع الخاص لتغطية الزيادة في المقابل المالي على رخص عمل العمالة الوافدة لدى هذه المنشآت، وذلك للمنشأة التي جددت أو كان عليها أن تجدّد رخص عمل بعض العاملين الوافدين لديها خلال عام 2017، وكانت مدة صلاحية هذه الرخص تتداخل مع عام 2018 .

وتكون معايير أهلية منشآت القطاع الخاص للدعم المقدم بموجب هذه المبادرة وفقًا للنطاق الذي تقع فيه المنشأة للأشهر الاثني عشر الأخيرة السابقة لتاريخ الموافقة على المبادرة، بحسب المعايير التفصيلية الواردة في العرض المقدم من وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص إلى اللجنة الإشرافية بعنوان مبادة الفاتورة المجمعة.