السعودية اليوم / "البيئة" تستقبل 4277 بلاغاً واستفساراً بيطرياً خلال يناير 2019



الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عدد البلاغات التي استقبلتها الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ خلال شهر يناير لعام 2019م, بلغ 4277 بلاغاً.

وأوضحت أن البلاغات والاستفسارات توزعت على النفوق والاشتباه بـ 358 بلاغ، والرفق بالحيوان بـ 79 بلاغ، والأمراض المشتركة بعدد 2 بلاغ، فيما بلغ عدد الاستفسارات الطبية البيطرية بـ 3817 استفسار، وعدد 21 بلاغات أخرى.

وبينت الوزارة أنها تعمل على توفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها، مشيرة إلى دورها في التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.

وأكدت أن جميع البلاغات ستحظى بكل اهتمام وعناية لتقديم الرأي والمشورة، كما تستقبل الوزارة جميع الاستفسارات عبر الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ (8002470000)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة .

// انتهى //

13:53ت م

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الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عدد البلاغات التي استقبلتها الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ خلال شهر يناير لعام 2019م, بلغ 4277 بلاغاً.وأوضحت أن البلاغات والاستفسارات توزعت على النفوق والاشتباه بـ 358 بلاغ، والرفق بالحيوان بـ 79 بلاغ، والأمراض المشتركة بعدد 2 بلاغ، فيما بلغ عدد الاستفسارات الطبية البيطرية بـ 3817 استفسار، وعدد 21 بلاغات أخرى.وبينت الوزارة أنها تعمل على توفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها، مشيرة إلى دورها في التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.وأكدت أن جميع البلاغات ستحظى بكل اهتمام وعناية لتقديم الرأي والمشورة، كما تستقبل الوزارة جميع الاستفسارات عبر الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ (8002470000)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة .// انتهى //13:53ت م0039

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة" تستقبل 4277 بلاغاً واستفساراً بيطرياً خلال يناير 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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