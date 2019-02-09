السعودية اليوم / أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يلتقي السفير الأسترالي الجديد لدى المملكة



جدة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

التقى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في جدة، السفير الأسترالي الجديد لدى المملكة رضوان جودت.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

//انتهى//

13:51ت م

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جدة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسالتقى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في جدة، السفير الأسترالي الجديد لدى المملكة رضوان جودت.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//13:51ت م0038

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