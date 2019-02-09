السعودية اليوم / مركز البحوث والتواصل المعرفي يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب



بغداد 04 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 09 فبراير 2019م واس

شارك مركز البحوث والتواصل المعرفي في معرض بغداد الدولي للكتاب 2019، من خلال جناح يعرض فيه إصدارات المركز من الكتب والمجلات والتقارير، إضافة إلى فعاليتين ضمن برنامج المعرض الثقافي.

ويلقي رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، ضمن برنامج المعرض الثقافي، يوم غد الأحد محاضرة بعنوان "علي جواد الطاهر.. والكتاب السعودي"، فيما يقيم مشرف الشؤون الثقافية بالمركز الشاعر والكاتب صالح زمانان مساء الثلاثاء المقبل أمسية شعرية ضمن أمسيات المعرض.

ويتيح المركز لزوار جناحه في معرض بغداد الدولي للكتاب 2019، الذي يستمر حتى 18 فبراير الجاري، الاطلاع على كتبه وإصداراته التي تتجاوز 50 كتابًا، تنوعت بين البحوث المحكمة والدراسات المعاصرة، والتحقيقات الحديثة لبعض المجلدات والمراجع التراثية، إضافة إلى الترجمات والمعاجم، ودوّريات المركز المتنوعة بين السياسية والاقتصادية والثقافية.

تأتي مشاركة مركز البحوث والتواصل المعرفي في المعرض ضمن جهوده في التعريف برسالته وأهدافه، ومد جسور التواصل المعرفي مع المؤسسات والشعوب.

// انتهى //

13:47ت م

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بغداد 04 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 09 فبراير 2019م واسشارك مركز البحوث والتواصل المعرفي في معرض بغداد الدولي للكتاب 2019، من خلال جناح يعرض فيه إصدارات المركز من الكتب والمجلات والتقارير، إضافة إلى فعاليتين ضمن برنامج المعرض الثقافي.ويلقي رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، ضمن برنامج المعرض الثقافي، يوم غد الأحد محاضرة بعنوان "علي جواد الطاهر.. والكتاب السعودي"، فيما يقيم مشرف الشؤون الثقافية بالمركز الشاعر والكاتب صالح زمانان مساء الثلاثاء المقبل أمسية شعرية ضمن أمسيات المعرض.ويتيح المركز لزوار جناحه في معرض بغداد الدولي للكتاب 2019، الذي يستمر حتى 18 فبراير الجاري، الاطلاع على كتبه وإصداراته التي تتجاوز 50 كتابًا، تنوعت بين البحوث المحكمة والدراسات المعاصرة، والتحقيقات الحديثة لبعض المجلدات والمراجع التراثية، إضافة إلى الترجمات والمعاجم، ودوّريات المركز المتنوعة بين السياسية والاقتصادية والثقافية.تأتي مشاركة مركز البحوث والتواصل المعرفي في المعرض ضمن جهوده في التعريف برسالته وأهدافه، ومد جسور التواصل المعرفي مع المؤسسات والشعوب.// انتهى //13:47ت م0036

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